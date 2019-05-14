Хор священнослужителей выступил в Мариинском театре в Петербурге

Хор священнослужителей петербургской епархии выступил на новой сцене Мариинского театра. И это был не просто камерный концерт, а целый спектакль. Современные аранжировки, театральные спецэффекты и смелое решение — пригласить на роль ведущей известную киноактрису Анну Ковальчук.

Отойти от строгих церковных канонов и рассказать о жизни святых на понятном современному зрителю языке — это главная идея музыкальной постановки.

Церковный коллектив из Петербурга высоко ценят в светском мире. Священники исполняют не только а-капелла, но и поют под модные оркестровки. В церкви так не выступишь.

Подробности творческого эксперимента в видеосюжете Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении «Хора Турецкого» в центре Берлина. Музыканты исполнили песни Победы.