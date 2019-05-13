Песни Победы прозвучали в центре Берлина. Слова и мелодии, знакомые не только россиянам, исполнил «Хор Турецкого». На площадь Жандарменмаркт пришли тысячи зрителей. Многие не просто слушали — подпевали и «Катюше», и «Смуглянке» и «Темной ночи».

Поколение победителей: как проходил Парад Победы в 1945 и 2019

Гуманитарная акция, главная мысль которой в том, что музыка объединяет, проходит в германской столице уже в третий раз. До этого были Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто, Париж, Рим и Прага. Артисты исполняют не только песни военных лет, но и всемирно известные классические произведения. Например, фрагменты из опер. Но завершился концерт, конечно, песней «День Победы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму отметили 75-летие полного освобождение полуострова от немецких войск.