Песни Победы прозвучали в центре Берлина — видео

, 19:46 Эфирная новость 53

«Хор Турецкого» приехал с выступлением в немецкую столицу.

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Фото, видео: ТАСС/Paul Zinken, Пятый канал

Песни Победы прозвучали в центре Берлина. Слова и мелодии, знакомые не только россиянам, исполнил «Хор Турецкого». На площадь Жандарменмаркт пришли тысячи зрителей. Многие не просто слушали — подпевали и «Катюше», и «Смуглянке» и «Темной ночи».

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Гуманитарная акция, главная мысль которой в том, что музыка объединяет, проходит в германской столице уже в третий раз. До этого были Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто, Париж, Рим и Прага. Артисты исполняют не только песни военных лет, но и всемирно известные классические произведения. Например, фрагменты из опер. Но завершился концерт, конечно, песней «День Победы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму отметили 75-летие полного освобождение полуострова от немецких войск.

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