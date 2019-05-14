В Ленинградской области началась масштабная реформа системы вывоза и обработки бытовых отходов.

Пилотным районом для отработки новых схем сбора, транспортировки и утилизации мусора стал Приозерский район. Там уже создан полигон, где установлена современная линия сортировки. Вводится жесткая систем контроля за передвижением мусоровозов.

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Все машины оснащены системой ГЛОНАСС. По новой схеме будет проводиться и оплата работы транспортных компаний. Теперь деньги они будут получать только после того, как сдадут отходы на специальный полигон, что делает невыгодным его вывоз на стихийные свалки.

Ну, а жителям придется привыкать к раздельному сбору отходов. Для этого на мусорных площадках установили специальные контейнеры. Кроме этого руководство района организовало 40 дополнительных площадок в местах традиционного летнего отдыха.

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