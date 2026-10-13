«Заперли в темной комнате и душили»: оператора БПЛА ВСУ убили после жалоб на домогательства

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 57 0

В украинских соцсетях не исключают, что это было устранение неудобного свидетеля.

Командиры ВСУ убили оператора БПЛА

Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani

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Командиры ВСУ убили оператора БПЛА, которая заявила о домогательствах

Командование 118-й бригады территориальной обороны ВСУ убило оператора БПЛА Валерию Степанову, которая ранее публично заявляла об издевательствах, домогательствах и угрозах со стороны начальства. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В августе военнослужащая заявила о насилии во время службы в 118-й бригаде. По ее словам, во время дежурства командиры предложили ей выпить алкоголь, но после отказа заперли в темной комнате, заставили пить спиртное, домогались, избивали и душили.

Теперь, как сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах, Степанова погибла, а к ее смерти причастно командование бригады.

«Командование 118-й отдельной бригады теробороны убило оператора БПЛА, которая жаловалась на домогательства», — заявили в российских силовых структурах.

По их информации, в украинских социальных сетях высказываются предположения, что военнослужащую могли устранить, чтобы она не обратилась в Государственное бюро расследований Украины с заявлениями о домогательствах и угрозах. После гибели Степановой украинские активисты потребовали тщательно расследовать произошедшее и установить обстоятельства ее смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что командир 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Смоляк отправился на фуршет к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пока российские войска наносили удары и вытесняли боевиков из населенных пунктов Сердобино и Грачевка.

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