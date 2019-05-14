Жизнь на воле: Двоих амурских тигров готовятся выпустить на свободу— видео

Двоих амурских тигров, которых вырастили в приморском центре готовятся выпустить на свободу. К людям животные попали еще малышами.

За 18 месяцев они выросли и окрепли. Теперь им предстоит жить в тайге. Перед отправкой в Амурскую область хищников тщательно осмотрели и сделали им необходимые прививки.

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В пути тигры проведут более десяти часов. Для удобства им подготовили специальные клетки, в которых они и отправятся в путешествие.

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