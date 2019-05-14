Жителям Суздаля, чтобы оценить качество воды, далеко ходить не надо. В их домах, из кранов льется зловонная мутная жидкость.

Даже детям понятно, что пить такую «воду» нельзя, опасно для здоровья.

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А вот местные власти проблему предпочитают не замечать, всех недовольных отправляют к роднику.

И такая ситуация сложилась во многих регионах России. Почему власти на местах не спешат превращать мертвую воду в живую — разбирался Денис Кулага.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликован график отключения горячей воды в Петербурге.