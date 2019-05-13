Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге — фото

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На сайтах компаний «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ГУП «ТЭК» заработал сервис, в котором можно узнать даты ремонтной кампании по адресу.

Фото: www.globallookpress.com

Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга», обеспечивающая теплом и горячей водой около двух с половиной миллионов петербуржцев, запустила интернет-сервис, с помощью которого можно узнать, когда в доме отключат горячую воду на летнюю профилактику.

В разделе «Летняя ремонтная кампания» на официальном сайте нужно ввести в специальную строку название улицы и номер дома, тогда в следующей строке появятся даты начала и окончания отключения горячей воды. Подача горячей воды должна начаться в 10 часов утра следующих суток. То есть, если указано, что горячей воды не будет с 25 июня по 7 июля, то включат ее утром 8 июля.

www.teplosetspb.ru

Как сообщает пресс-служба «Теплосети», ремонтные работы будут проводиться с 21 мая до 31 августа. За это время планируется испытать на прочность 30 тепломагистралей, а также провести ремонт и реконструкцию некоторых из них.

Такой же сервис есть и на сайте второго крупного поставщика тепла и горячей воды в Санкт-Петербурге — ГУП «ТЭК». Там также можно найти свой дом в общем списке, либо ввести адрес в специальную строку.

http://www.gptek.spb.ru

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, замглавы Минстроя Андрей Чибис пообещал, что периоды летних отключений горячей воды в жилых домах сократят с двух недель до трех дней. Правда, при этом не уточнил, когда эта норма заработает.

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