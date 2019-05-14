Хакеры атаковали пользователей WhatsApp через звонки

В администрации одного из самых популярных мессенджеров WhatsApp обнаружили следы кибератаки, пишет RT.

Хакеры смогли получить доступ к устройствам пользователей через звонки и установить шпионские программы. Вредоносный код внедрялся, даже если абонент не отвечал на вызов. При этом информация о входящих звонках в списке не отображалась. В WhatsApp отметили, что распространителем вредоносного ПО могла стать израильская компания NSO Group, которая ранее разработала программу для сбора информации о пользователях.

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О ситуации c мессенджером уже доложили в Минюст США. По словам представителей WhatsApp, атака затронула незначительное число пользователей.

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