Беглов рассказал, как Петербург отметит 350-летие со дня рождения Петра I—видео

Более 100 мероприятий будут организованы в Петербурге в честь 350-летия со дня рождения основателя города — Петра I. К празднику, который состоится 9 июня 2022 года, правительство Петербурга начинает готовиться уже сейчас — за три года. Об этом во время пресс-подхода на Международном юридическом форуме, в среду, 15 мая, рассказал глава города Александр Беглов.

«Практически 110 мероприятий пройдут в нашем городе. Это не только в центре города, но и в других районах. Это будут различные мероприятия, которые действительно подчеркнут значимость Петра I. Поэтому праздник будет очень большой и красивый», — сказал Беглов.

Также градоначальник отметил, что особенно важно за ближайшие три года привести в порядок все памятники и территории, связанные с Петром I. Кроме того, он рассказал журналистам о главных для Петербурга темах Международного юридического форума. По словам Александра Беглова, это строительство арт-парка, тарифы на газ и пригородное железнодорожное сообщение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об амбициозной цели развития Петербурга, озвученной Бегловым.