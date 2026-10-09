Daily Mail: отказ от чтения сопровождается ухудшением умственных способностей

Сокращение времени на чтение может сопровождаться трудностями с концентрацией, критическим мышлением и обсуждением сложных идей. Такую позицию журналист Джеймс Марриотт изложил в своей книге о роли литературы в цифровую эпох, рассказывает Daily Mail.

Один из приведенных примеров — наблюдения преподавателя, который замечал, что студентам становится труднее осваивать большие тексты.

Если раньше от них ожидали прочтения книги за неделю, то позднее некоторые с трудом справлялись с одной за учебный период. Одновременно анализировать сюжет, характеры персонажей и особенности языка им тоже было непросто.

Изменения затрагивают и кино. По словам актера Мэтта Дэймона, сценаристов просят повторять основные события в диалогах по три-четыре раза. Предполагается, что зрители отвлекаются на телефоны и могут упустить происходящее.

В книге также приводятся выводы исследователя Джеймса Флинна о снижении показателей интеллекта подростков из-за отказа от чтения.

Марриотт напоминает, что литература вдохновляла известных музыкантов. Пол Маккартни называл среди своих источников вдохновения Дилана Томаса, Оскара Уайльда и Генрика Ибсена. Игги Поп написал эссе о труде Эдварда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи», а Дэвид Боуи был увлеченным читателем.

Несмотря на описанные трудности, журналист сохраняет оптимизм. Он считает, что цифровая эпоха лишь подчеркивает ценность книг: смартфон, по его мнению, показал их незаменимость.

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