Кения и Ботсвана добиваются возвращения своих граждан из украинского плена. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По информации журналистов, правительства африканских стран уже обсуждают этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Кения требуют вернуть пять своих граждан, а Ботсвана — одного. Украина же настаивает на их статусе военнопленных. Поэтому заявляет, что они могут быть возвращены лишь в рамках обмена пленными.

При этом по информации издания, всего в украинском плену может находиться как минимум 37 выходцев из африканских стран, включая не только жителей Кении и Ботсваны, но и граждан Зимбабве.

Ранее 5-tv.ru писал, что девять российских военнослужащих вернулись из «теневого плена» Украины. Речь идет о людях, которые месяцами находились в списках без вести пропавших, но на самом деле содержались в закрытых помещениях под присмотром киевских боевиков. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, работа в данном направлении будет продолжена.

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