США прекратили гражданское авиасообщение с Венесуэлой

Правительство США сделало очередной недружественный шаг в отношении Венесуэлы. Вашингтон с этого дня полностью остановил гражданское авиасообщение с латиноамериканской республикой. Отменены все рейсы. Вылететь не могут сотни людей. Решение Белый дом принял под предлогом существующей угрозы безопасности пассажиров и экипажей.

Кроме этого, в Вашингтоне, в здании посольства Венесуэлы, отключили воду и электричество. Дипломаты, по решению американского суда, покинули его еще в апреле. В знак протеста помещение захватили живущие в США сторонники Мадуро. Полиция попыталась их оттуда выселить, но пойти на штурм в присутствии десятков телекамер не решилась. Ограничились тем, что выставили у всех дверей патрули. Тем самым, заблокировав находящихся внутри людей, и, оставив их без еды и света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ситуация вокруг Венесуэлы стала одной из тем, которые обсуждали во время встречи в Сочи 14 мая глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео