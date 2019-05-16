Дым от лесного пожара накрыл город в Хабаровском крае

Лесной пожар, бушующий на берегу Татарского пролива накрыл дымом город Советская Гавань.

В сети появилось видео, снятое с борта вертолета. На нем стена густого дыма, поднимающаяся от земли, простирается на много километров. По словам очевидцев, это самый большой пожар на их памяти.

Между тем только за минувшие сутки в Хабаровском крае зафиксировано 17 природных пожаров. По данным краевого управления лесом, общая площадь возгораний составляет 952 гектара. Практически все очаги возгораний находятся в непосредственной близости от населенных пунктов.

Природные пожары бушуют не только на Дальнем Востоке. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в огне Урал — в Курганской области пламенем охвачено почти семь тысяч гектаров. Повышенная предпожарная готовность объявлена на этой неделе в Мурманской области. Сложная обстановка в Сибири.