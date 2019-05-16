Кейт Миддлтон и Меган Маркл наконец готовы помириться — об этом сообщает издание US Weekly со ссылкой на источник во дворце. По его данным, после того как Маркл родила, у герцогинь появились общие темы, и они будут проводить вместе гораздо больше времени.

«Меган и Кейт будут проводить гораздо больше времени вместе. Теперь, когда их связывает материнство, они стали ближе, чем когда-либо», — сообщает издание.

О вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон начали говорить сразу после того как принц Гарри представил свою американскую избранницу.

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Источник издания также рассказал, что Маркл хочет, чтобы новорожденный Арчи знал свои корни, поэтому она хочет как можно раньше познакомить его с Америкой. Она запланировала поездку вместе с сыном в Лос-Анджелес, как только мальчик подрастет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с новорожденным племянником.