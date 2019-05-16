Путин: Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена досрочно

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Выступая на медиафоруме ОНФ, президент России сказал, что железнодорожная часть моста будет открыта уже к концу года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Владимир Путин, выступая на медиафоруме «Общероссийского народного фронта», заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена раньше срока.

«Когда крупномасштабный завоз товаров пойдет по всем направлениям, тогда, надеюсь, ситуация будет меняться», — ответил Путин на вопрос журналистки о том, когда будет налажен товарооборот с Крымом.

Затем президент сообщил, что железнодорожная часть моста будет открыта уже к концу года, с опережением сроков.

Пятый канал

Также прозвучал вопрос об охране объектов культурного наследия в России — собеседника президента интересовало, можно ли изменить правила, по которым оберегают памятники культуры.

«Нужно провести ревизию того, что происходит в этой сфере и принять более сбалансированные решения, которые позволяли бы и делали боле эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование», — ответил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский президент оценил идею бесплатного питания для школьников.

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