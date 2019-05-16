Путин оценил идею бесплатного питания для школьников

Школьник из Свердловской области поднял тему питания в российских школах на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи с участием президента России Владимира Путина.

Мнение мальчика записал на видео его отец, который спросил сына про обед в учебном учреждении. Ребенок заявил, что в школах «кормят не по-честному».

«Я плачу деньги где-то 450 [рублей] за неделю, и нас кормят намного хуже, чем тех, кто не платит. Бесплатников сегодня покормили кашей, а нам дали тушеную капусту, которую есть невозможно!» — заявил мальчик.

Российский лидер заявил, что число получающих бесплатное питание в школах детей может быть увеличено. По мнению президента, это требует проведения тщательных расчетов, чтобы власти брали на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить.

«Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, но мы должны тогда посчитать объемы финансирования и определить источники», — сказал Путин.

В ответ на предложение ОНФ вывести контроль за качеством питания за пределы школы Владимир Путин заметил, что «совершенно точно можно вывести контроль за питанием в муниципальных школах на уровень муниципального руководства».

«Детали можно продумать, но в целом отстегнуть контроль за питанием в школах от самой школы, повысить ответственность — об этом нужно подумать», — заявил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как, мэр Казани заставил чиновников месяц обедать в школьных столовых.