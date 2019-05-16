Путин оценил идею бесплатного питания для школьников

, 16:00 Видео 93

Вопрос о качестве школьных обедов поднял ученик уральской школы на медифоруме ОНФ в Сочи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Школьник из Свердловской области поднял тему питания в российских школах на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи с участием президента России Владимира Путина.

Мнение мальчика записал на видео его отец, который спросил сына про обед в учебном учреждении. Ребенок заявил, что в школах «кормят не по-честному».

«Я плачу деньги где-то 450 [рублей] за неделю, и нас кормят намного хуже, чем тех, кто не платит. Бесплатников сегодня покормили кашей, а нам дали тушеную капусту, которую есть невозможно!» — заявил мальчик.

Российский лидер заявил, что число получающих бесплатное питание в школах детей может быть увеличено. По мнению президента, это требует проведения тщательных расчетов, чтобы власти брали на себя только те обязательства, которые будут в состоянии выполнить.

«Конечно, хотелось бы расширить серьезным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, но мы должны тогда посчитать объемы финансирования и определить источники», — сказал Путин.

В ответ на предложение ОНФ вывести контроль за качеством питания за пределы школы Владимир Путин заметил, что «совершенно точно можно вывести контроль за питанием в муниципальных школах на уровень муниципального руководства».

«Детали можно продумать, но в целом отстегнуть контроль за питанием в школах от самой школы, повысить ответственность — об этом нужно подумать», — заявил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как, мэр Казани заставил чиновников месяц обедать в школьных столовых.

Читайте также

Видео: Шестиклассники из ЯНАО нашли сумку с четвертью миллиона и отнесли в полицию

Видео: «Дни в профессии» помогают школьникам найти себя
+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Последние новости

16:53
Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге
16:47
Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» сделает РФ центром античной культуры
16:40
Путин: Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена досрочно
16:32
«Наконец-то!» — Зеленский доволен решением Верховной Рады по инаугурации
16:16
Баллон с газом взорвался в институте в Москве при проведении опытов
16:14
Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни
16:04
Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института в Москве
16:04
Экс-главу компании-владельца ТРК «Зимняя вишня» обвинили в создании ОПГ
16:00
Путин оценил идею бесплатного питания для школьников
15:53
Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон
15:43
«Отец года»: В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
15:35
Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу»
15:25
«Анорексия!» — поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой
15:17
Видео: 17 очагов пожаров зафиксировано в Хабаровском крае
15:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге
14:55
Фигуристка Загитова утешила плачущую восьмилетнюю поклонницу — фото
14:43
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
14:37
«Шампунь кончился» — Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки»
14:25
Мадонну не пустили на репетицию финала «Евровидения»
14:13
Дуров объяснил, почему пользователи WhatsApp никогда не будут защищены

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Таблоид

«По гамбургерному счету» — ТОП-5 мест с лучшими бургерами Петербурга

Бургер — это давно уже не «котлета в булке», а целая философия, не лишенная гурманства и эстетства. Какой он — идеальный бургер? На поиски для 5-tv.ru отправилась ресторанный критик Таисия Токовая.

Про еду