Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно отчитала подписчиц в Instagram за то, что они постоянно ее осуждают. Девушка любит продемонстрировать в соцсетях достоинства своей фигуры, в связи с чем постоянно получает восторженные отзывы от мужчин. А вот женщины, наоборот, по словам Кохно, начинают всячески ее стыдить и даже в некоторых случаях унижать.

«Я считаю, что нет ничего красивее обнаженного женского тела. При этом не важно, идеальное это тело или нет. Каждая из нас красива по-своему. И если на отдыхе мне захотелось разбавить свою ленту лайтовым контентом в купальнике — это мое дело!» — заявила бывшая звезда «Дома-2».

Однако в ответ на этот пост Марию Кохно вновь раскритиковали, поскольку публикацию она в очередной сопроводила полуголым снимком.

«У тебя прекрасная фигура, но давай ты лучше оденешься. Не подходит тебе такие фото выставлять», — прокомментировал один из пользователей.

«Так красиво и правильно написала, но фото такое ни к чему. Это слишком!» — добавил другой.

«Ой, грудь-то чего в таком случае прикрыла?» — съязвил еще один юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кохно показала грудь назло завистникам.