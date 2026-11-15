Сплетники зря стараются: Стас Михайлов рассказал о запрете собственной команды

Певец Стас Михайлов: моя команда лишила меня возможности читать комментарии

Народный артист России Стас Михайлов не просто равнодушен к сплетням и обсуждению его имени, он даже не читает мнений о себе в интернете. По собственным словам, доступ к комментариям ему закрыли его же сотрудники.

«Ходят, смотрят, пишут — я не читаю ничего. Поэтому меня вот чем-то удивить (невозможно. — Прим. ред.), все равно мне, что про меня пишут, что говорят. Меня лишили, моя команда лишила меня возможности читать комментарии. Мне неинтересно вообще», — сказал Михайлов корреспонденту 5-tv.ru на на концерте «Э-э-эх, разгуляй!».

На просьбу назвать самую абсурдную сплетню о себе Михайлов ответил рассуждением, которое недавно прочитал: самая дешевая валюта в мире — мнение посторонних людей. Этой позиции придерживается и сам исполнитель.

«Жалко на это тратить свою жизнь. Ну, мало ли кто. Вот смотри, где-то живет человек, который о тебе что-то говорит. Но он тебя никогда не видел, и ты его никогда не видел. Для чего с ним вести конфликт или там с ним объясняться, говорить: „ты прав, не прав“, если он живет своей жизнью где-то, ты живешь здесь?» — заключил певец.

Осенью 2026 года вокруг семьи артиста разгорелись разговоры о разводе. В сентябре супруга артиста Инна Михайлова в соцсетях заявила, что они больше не вместе, и назвала мужа «человеком-фейком». Сам Михайлов тогда ситуацию не комментировал.

Позже он опроверг слухи о разводе. На юбилейном концерте продюсера Виктора Дробыша в Москве артист призвал журналистов порадоваться за них с женой, потому что у них все хорошо. Через PR-директора он также передал: «Мы все живы и здоровы. Инна — моя любимая жена. Не верьте всему, что написано».

В октябре на премии Topical Style Awards Михайлов объяснил двусмысленный пост жены «Прощай… 2026»: по его словам, речь шла о прощании с его прежним сценическим образом, а не о разводе. В интервью 5-tv.ru народная артистка РФ Анита Цой также заявила, что Инна и Стас «дышат в унисон», и их семье ничего не угрожает.

Пара вместе около 20 лет, из них более десяти — в браке. У Михайловых две дочери, Иванна и Мария.

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