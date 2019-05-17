Многодетным семьям Петербурга хотят предоставлять жилье только в благоустроенных районах

Рост тарифов на коммунальные услуги и проблемы в сфере ЖКХ — самые частые жалобы петербуржцев. За прошедшие месяцы правительство города отреагировало на огромное количество обращений. Об этом глава Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78». 13 тысяч жалоб адресованы лично ему. Проанализировав ситуацию, в Смольном решили сделать все возможное, чтобы замедлить рост цен на коммуналку.

«Мы должны максимально удешевить энергоресурсы, притормозить индексацию тарифов. Это первый этап. Первые результаты у нас уже есть — тарифы на воду планировалось повысить на 12%, в итоге они выросли всего на 7%. Рост тарифов на теплоснабжение удалось сократить с 44-х до 11%, с их заморозкой до 1 июля 2020 года», — подчеркнул градоначальник.

Коснулись и проблем многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. По мнению Беглова, им надо предоставлять квартиры только в благоустроенных кварталах, а не «на выселках».

«Можно, конечно, отмахнуться, купить жилье в новостройках, где нет инфраструктуры, но я считаю, что это неправильно. Эти семьи должны получать жилье в таких районах, где уже развита инфраструктура. Чтобы квартиры были удобны именно для детей. Просто выселить в чистое поле — это неправильно. Потому что нужен детский садик, нужна школа, нужна поликлиника, нужна транспортная доступность, хотя бы элементарный какой-то парк, где можно с детьми погулять», — уверен глава Петербурга.

Александр Беглов напомнил, что в этом году в городской бюджет добавили миллиард рублей на программу жилищных сертификатов для многодетных семей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Петербурга намеревается к 2020 году увеличить бюджет на выплату жилищных сертификатов горожанам.