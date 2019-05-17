Дональд Трамп взял ипотеку более чем на пять миллионов долларов

Сложно поверить, но на президенте страны может висеть ипотека. Опубликован финансовый отчет Дональда Трампа. Из него следует, что глава Соединенных Штатов в прошлом году взял ипотечный кредит. Минимум на пять миллионов долларов. Заем оформлен под залог недвижимости — шикарного особняка на пляже во Флориде и по весьма привлекательной ставке — 4,5% годовых.

Вот что примечательно. В данный момент особняк сдается в аренду за 81 тысячу долларов в месяц. Несложно посчитать, какой доход можно извлечь из этой финансовой схемы. Как говорится, президента из бизнесмена выбить можно, но бизнесмена из президента — никогда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основатель Tesla и Space X Илон Маск взял ипотеку.