Видеолайфхак: как избавиться от насекомых на даче

Весна уже на исходе, все мы находимся в ожидании наступления лета. Однако у столь приятного времени года имеются свои недостатки. Особенно они очевидны для тех, у кого есть дачи. Неважно, как вы используете загородный участок — только лишь для отдыха или для выращивания фруктов и овощей. Все любители загородной жизни сталкиваются с одной и той же проблемой — насекомыми.

Если вы вдруг заметили, что ваши насаждения, в которые вы вложили немало труда, облюбовали насекомые, у 5-tv.ru найдется выход. В данной ситуации поможет органический спрей. То есть вам даже не понадобится ехать в магазин за химикатами. Возьмите половинку лука, несколько зубчиков чеснока, порежьте их и измельчите в блендере.

Затем в получившуюся смесь добавьте пол-литра воды и чайную ложку красного перца. Обновленную смесь снова перемешайте, процедите и еще не забудьте про каплю жидкого оливкового масла. Готово! Раствор можно заливать в распылитель. Отныне насекомые будут бояться ваших растений.

Ранее 5-tv.ru делился еще одним лайфхаком для дачников, касающегося ровных грядок. В том, чтобы они были идеально оформлены, поможет хитрость, на которую вы потратите буквально несколько минут. Все, что для этого нужно — пустая упаковка из-под яиц.