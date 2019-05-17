Как кот Волочковой «отрывается» во время разлуки с хозяйкой — видео

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Пока балерина отдыхает на Мальдивах, ее пушистый питомец резвится в саду.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице Instagram милое видео, главным героем которого стал ее кот Лакки. Судя по кадрам, пушистый питомец не теряет времени даром — пока его хозяйка отдыхает на Мальдивах, он нежится в солнечных лучах, вволю валяется на земле и мурлычет от удовольствия.

«А кое-кто ждет меня дома… У меня два котика и я их обоих люблю! Особенно того, с которым мы вместе уже восемь месяцев… Лакки тоже обожаем мной! Я скоро вернусь», — написала в комментарии к публикации звезда.

Впрочем, судя по подписи к ролику, кажется, что теледива сама скучает по своим домашним, а не наоборот. К тому же, это первый пост на странице Волочковой за последнее время, который посвящен не ей.

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Вскоре после публикации видеозаписи, заскучавшая по «котикам» светская львица даже примерила сама на себя кошачий образ. Она выложила фотографию в коротком платье с леопардовым принтом, которое полностью закрывает кисти рук и создает иллюзию, будто это лапы зверя.

Instagram @volochkova_art

Снимок вызвал противоречивую реакцию пользователей.

«Плечи как у быка, бедер нет, как мальчик. Ноги длинные, и что

«О Боже, Настя, у Вас вообще вкус есть? Вы же красивая женщина, можно же нанять нормального стилиста и фотографа!»

«Обалденная, очень красивая женщина! Умница! Так держать!»

«Анастасия, вы так расцвели за последний месяц! Настолько от вас идет тепло и аромат счастья! Лично мне вы очень импонируете!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова выложила кровавые фото своих многострадальных ног.

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