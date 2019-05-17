Специалисты из Национального исследовательского Мордовского государственного университета назвали факторы, увеличивающие риск развития инсульта. Как пишет RT, одним из главных симптомов, который может привести к острому нарушению кровоснабжения головного мозга, является повышение артериального давления.

Отмечается, что для мужчин факторами, способными спровоцировать заболевание, являются курение, алкоголизм, атеросклероз, нарушение метаболизма и малоподвижный образ жизни.

Для женщин характерен другой ряд симптомов, которые увеличивают риск развития инсульта. К ним относятся сахарный диабет, аритмия, ожирение и дислипидемия (высокий уровень липидов в крови).

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