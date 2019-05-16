Что обсуждалось на медиафоруме «Правда и справедливость» в Сочи— видео

Экономические интересы россиян обсуждали в Сочи. 16 мая там открылся медиафорум «Правда и справедливость», на котором Владимиру Путину показывали самые острые репортажи со всей страны. Как минимум в половине проблем оказались замешаны деньги: то их не хватило на строительство больницы, то из-за них вырубили леса, то круглые суммы разворовали чиновники. А с них, как сказал президент, должен быть особый спрос.

«Правда и справедливость» это и название форума, и конкурс репортерских работ. Искать правду, добиваться справедливости и тем менять страну. Первые слова президента на медиафоруме: «В стране грядут большие перемены». Национальные проекты должны улучшить жизнь россиян.

Журналисты привезли с собой сюжеты из регионов, а организаторы подобрали ролики в интернете. Вспомнили и о последних событиях в Екатеринбурге. Там разгорелся серьезный спор о восстановлении древнего собора. Его снесли еще в 30-х годах прошлого века. Сейчас здесь разбит парк. И есть те, кто против появления храма.

«Люди обычно сами просят, чтобы храм построили — а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение. Если речь идет о жителях этого микрорайона, то безусловно, нужно это мнение учесть», — сказал глава государства и предложил высадить другой лес в нужном для горожан месте.

Путин провел в окружении региональных журналистов два с лишним часа. И каждому из них было важно рассказать о своей проблеме. Поэтому уехать главе государства пришлось лишь, дав обещание приехать на форум вновь.

Ранее президент России призвал навести порядок в лесной отрасли.