Путин по телефону поздравил президента Казахстана с днем рождения

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Главы государств условились встретиться в конце мая на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане.

Фото: ТАСС/Дружинин Алексей

Владимир Путин поздравил по телефону с днем рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы главы двух стран обсудили ближайшие контакты и условились встретиться на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в конце мая в столице Казахстана Нур-Султане.

«В России высоко ценят Ваши активные усилия, направленные на развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, на укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в поздравлении.

В пятницу, 17 мая, Токаеву исполнилось 66 лет. Как ранее сообщал 5-tv.ru, он встал во главе государства 20 марта 2019 года, после того как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия. Внеочередные президентские выборы в стране назначены на 9 июня. Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в них от правящей партии «Нур Отан».

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