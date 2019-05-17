Кто и за что зверски убил сотрудника ГАИ из Могилева: хроника событий

В Могилевской области Белоруссии произошло громкое убийство — молодой лейтенант ГАИ Евгений Потапович выехал на вызов, а спустя несколько часов был обнаружен мертвым.

Около 18:00 16 мая Потапович выехал на разбирательство по дорожно-транспортному происшествию. Как следует из расшифровки милицейской ориентировки, в 18:27 он отправил по Viber тревожное сообщение.

«Срочно. Черная „Волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский» , — значилось в послании.

Информационный портал TUT.BY выяснил, что друг милиционера попытался дозвониться ему около 18:00, но телефон был отключен.

«А после 19:00 звонит наш общий знакомый и спрашивает: это не с твоим другом случилась беда? И рассказывает о том, что уже было в новостях в то время» , — рассказал приятель Потаповича.

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Тело лейтенанта нашли в лесу около 20:45. На лейтенанта были надеты наручники, само тело было облито бензином. Личный состав могилевской милиции был поднят по тревоге, на дорогах выставлены блокпосты, объявлен план-перехват.

Милицейская ориентировка сообщает, что погибшего лейтенанта увези на черной «Волге» с тонированными стеклами и российскими номерами. Ведомство связалось с коллегами в Смоленской области России, но те сообщили, что такая машина или похожие на нее не въезжали на территорию РФ.

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В Telegram блогера NEXTA появилась информация о вероятном владельце черной «Волги» с указанными номерами. Им оказался 53 Василий Н., уроженец Смоленской области с белорусским паспортом, проживающий в Витебске. Он сказал журналистам, что его машина весь день стояла под окном и он не в курсе, брал ли ее кто-то.

«Моя машина весь день стояла под окнами общежития, где мы живем вместе с женой. Вчера вечером пришла милиция, машину забрали» , — рассказал Василий Н.

По факту резонансного убийства возбуждено уголовное дело. Расследование находится на личном контроле главы белорусского СК Ивана Нсокевича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предполагаемый убийца пяти человек в Челябинской области пришел с повинной.