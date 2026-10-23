Китайская головоломка: Украина оконфузилась с флагом КНР на встрече дипломатов

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 45 0

Как Киев попытался скрыть промах?

В Киеве поставили флаг Китая вверх ногами

Фото: www.globallookpress.com/ Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД Украины установили флаг Китая вверх ногами на встрече дипломатов

Встреча главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги с послом Китая Ма Шэнкунем обернулась курьезом. На опубликованном снимке китайский флаг оказался перевернутым вверх ногами.

Встреча прошла 21 октября в дипломатической резиденции украинского внешнеполитического ведомства в Киеве. На опубликованных снимках Сибига и Ма Шенкунь пожимают друг другу руки на фоне государственных флагов двух стран. На одном из кадров китайский флаг виден целиком, благодаря чему пользователи в социальных сетях смогли рассмотреть неправильное расположение звезд.

Комментаторы раскритиковали организаторов встречи, обвинив их в незнании дипломатической этики: по официальным правилам Китая флаг запрещено вывешивать в перевернутом положении, так как это считается неуважением к стране. Некоторые пользователи назвали произошедшее позором и усомнились в профессионализме сотрудников украинского МИД.

Вскоре фотографию на сайте ведомства изменили. При этом в англоязычной версии снимок остался без изменений, а на украинской его обрезали так, что в кадре сохранился только флаг киевского режима.

Между тем сама встреча была посвящена двусторонним отношениям, где Сибига и Ма Шенкунь обсуждали политические контакты, взаимодействие в международных организациях, торговлю и возможности расширения поставок украинских товаров на китайский рынок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце сентября в средней школе столицы Чехии произошла вспышка сальмонеллеза, которой заразились 475 учащихся. Источником инфекции стали яйца, привезенные из Украины. Эти яйца были доставлены в столовую учебного заведения, находящегося в Уезде-над-Лесы, восточном административном районе Парги. Помимо этого, партия яиц также отправлялась в Великобританию, где тоже были выявлены случаи заболевания сальмонеллезом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
Смотрим не только на корочку: как правильно выбирать выпечку
18:35
Песков: военные согласовывают сроки перемирия в Алешках Херсонской области
18:25
Китайская головоломка: Украина оконфузилась с флагом КНР на встрече дипломатов
18:14
Скорость и азарт: на автодроме «Игора Драйв» завершился Летний кубок по картингу
18:07
Хотел защищать маму: принц Уильям рассказал, кем мечтал стать в детстве
18:00
Что посмотреть вместо «Сумерек»: восемь фильмов с похожей атмосферой

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Это только начало»: адвокат назвал арест Ольги Мур «звоночком» для порноактрис
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео