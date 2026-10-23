МИД Украины установили флаг Китая вверх ногами на встрече дипломатов

Встреча главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги с послом Китая Ма Шэнкунем обернулась курьезом. На опубликованном снимке китайский флаг оказался перевернутым вверх ногами.

Встреча прошла 21 октября в дипломатической резиденции украинского внешнеполитического ведомства в Киеве. На опубликованных снимках Сибига и Ма Шенкунь пожимают друг другу руки на фоне государственных флагов двух стран. На одном из кадров китайский флаг виден целиком, благодаря чему пользователи в социальных сетях смогли рассмотреть неправильное расположение звезд.

Комментаторы раскритиковали организаторов встречи, обвинив их в незнании дипломатической этики: по официальным правилам Китая флаг запрещено вывешивать в перевернутом положении, так как это считается неуважением к стране. Некоторые пользователи назвали произошедшее позором и усомнились в профессионализме сотрудников украинского МИД.

Вскоре фотографию на сайте ведомства изменили. При этом в англоязычной версии снимок остался без изменений, а на украинской его обрезали так, что в кадре сохранился только флаг киевского режима.

Между тем сама встреча была посвящена двусторонним отношениям, где Сибига и Ма Шенкунь обсуждали политические контакты, взаимодействие в международных организациях, торговлю и возможности расширения поставок украинских товаров на китайский рынок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце сентября в средней школе столицы Чехии произошла вспышка сальмонеллеза, которой заразились 475 учащихся. Источником инфекции стали яйца, привезенные из Украины. Эти яйца были доставлены в столовую учебного заведения, находящегося в Уезде-над-Лесы, восточном административном районе Парги. Помимо этого, партия яиц также отправлялась в Великобританию, где тоже были выявлены случаи заболевания сальмонеллезом.

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