Скорость и азарт: на автодроме «Игора Драйв» завершился Летний кубок по картингу

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

За звание лучшего соревновались 57 спортсменов.

Как прошел кубок по картингу на «Игора Драйв»

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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На автодроме «Игора Драйв» завершился Летний кубок по картингу

На трассе Картинг Центра автодрома «Игора Драйв» прошел завершающий этап Летнего кубка по картингу и Индивидуального кубка на выносливость. Об этом сообщили в пресс-службе автодрома.

На шестом туре Летнего кубка по картингу определились имена чемпионов. Друг с другом состязались 57 гонщиков. На сухой трассе лучшим стал Дмитрий Куксенко, а на мокрой — Олег Жолобов. Вслед за ними свои места в таблице результатов заняли Евгений Алетдинов и Александр Торгашов.

Прекрасный пол тоже показал класс — в финал пробились сразу две девушки. Виктория Станкевич стартовала с 10-го места, а Олена Ребенко — с 24-го. На финише Виктория завоевала девятую позицию, а Олена — 22-ю.

В итоге главным победителем Летнего кубка стал Олег Жолобов, набравший 561 очко, серебро взял Даниил Бобров с 531 баллом, а бронзу — Дмитрий Куксенко с 524 очками.

Среди дам лучшей стала Виктория Станкевич с 412 баллами, второе место досталось Олене Ребенко с 251 очком, а третье — Екатерине Капрановой с 117 очками.

Ранее 5-tv.ru писал о юбилейных соревнованиях «Игора Драйв» по дрифту.

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