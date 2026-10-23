Хотел защищать маму: принц Уильям рассказал, кем мечтал стать в детстве

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 26 0

Гарри не давал брату забыть о том, что его ждет трон.

Кем хотел стать принц Уильям в детстве: подробности

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

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Принц Уильям в детстве мечтал стать полицейским и диджеем

Принц Уильям признался, что в детстве мечтал стать полицейским, а позднее увлекся идеей работать диджеем. Об этом он рассказал на съемках специального выпуска «Шоу Грэма Нортона», сообщает Express.

Появление принца Уэльского стало неожиданностью для зрителей в студии. Сначала ведущий беседовал с актрисами Кейт Бланшетт и Ханной Уэддингем, а также защитником природы Робертом Ирвином. Затем к разговору присоединился Уильям.

Обсудив необходимость борьбы с изменением климата, участники перешли к более личным темам. Наследника британского престола спросили, представлял ли он себя в профессии, не связанной с королевскими обязанностями.

«В детстве я действительно хотел стать полицейским. Мне казалось, что из меня получится хороший полицейский. А потом был период, когда я хотел стать диджеем — получалось у меня не очень», — рассказал принц.

О его детском желании служить в полиции ранее говорил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон. По его воспоминаниям, однажды Уильям сказал матери, что хочет вырасти и защищать ее. Принц Гарри тут же возразил брату: тот не сможет стать полицейским, поскольку должен быть королем.

Интерес к полиции проявлял и старший сын Уильяма — Джордж. На одном из дворцовых приемов принц Уэльский рассказывал, что мальчика увлекало все, связанное с этой службой, включая машины и игрушки.

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