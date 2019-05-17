Соцсеть «Одноклассники» покажет «Ночь музеев»

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К акции присоединятся около 20 музеев Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

Фото: Ok.ru

Соцсеть известна своей политикой, направленной на поддержку разнообразных просветительских проектов, делая их доступнее для миллионов пользователей ОК из разных регионов России. Среди культурных учреждений, которые примут участие в специальной акции «Одноклассников» — Эрмитаж, Русский музей, Государственный музей политической истории России, Музей современного искусства «Гараж», Музей русского импрессионизма, Российский национальный музей музыки и Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Прямые эфиры оттуда будут доступны в «Одноклассниках» по хештегу #культурнаявесна, в одноименном разделе в каталоге видеозаписей и в официальных пабликах музеев.

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В честь этого события культурно-образовательные учреждения подготовили специальную программу. Так, Русский музей устроит онлайн-экскурсию по Строгановскому дворцу, владелец которого был одержим поисками философского камня и занимал высокие должности в масонских ложах. В «Гараже» будет представлена ретроспектива пакистанского художника Рашида Араина — впервые в России.

В свою очередь, Екатеринбургский музей изобразительных искусств покажет пользователям соцсети экспозицию иконописи и танцевальный спектакль «Человек в футляре», а также ряд хореографических постановок. А в 20:00 по московскому времени на просторах соцсети пройдет онлайн-трансляция выступления театра «Балет Москва» под названием «Барокко-бит».

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