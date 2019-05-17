Соцсеть «Одноклассники» покажет «Ночь музеев»

Соцсеть известна своей политикой, направленной на поддержку разнообразных просветительских проектов, делая их доступнее для миллионов пользователей ОК из разных регионов России. Среди культурных учреждений, которые примут участие в специальной акции «Одноклассников» — Эрмитаж, Русский музей, Государственный музей политической истории России, Музей современного искусства «Гараж», Музей русского импрессионизма, Российский национальный музей музыки и Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Прямые эфиры оттуда будут доступны в «Одноклассниках» по хештегу #культурнаявесна, в одноименном разделе в каталоге видеозаписей и в официальных пабликах музеев.

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В честь этого события культурно-образовательные учреждения подготовили специальную программу. Так, Русский музей устроит онлайн-экскурсию по Строгановскому дворцу, владелец которого был одержим поисками философского камня и занимал высокие должности в масонских ложах. В «Гараже» будет представлена ретроспектива пакистанского художника Рашида Араина — впервые в России.

В свою очередь, Екатеринбургский музей изобразительных искусств покажет пользователям соцсети экспозицию иконописи и танцевальный спектакль «Человек в футляре», а также ряд хореографических постановок. А в 20:00 по московскому времени на просторах соцсети пройдет онлайн-трансляция выступления театра «Балет Москва» под названием «Барокко-бит».

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