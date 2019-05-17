Крепитесь, Борисы: названы самые несчастливые мужские и женские имена

, 19:26 Видео 319

Антропонимисты рассказали, какие имена притягивают неудачи к своим обладателям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Выбор имени для малыша — одна из самых сложных задач, которые стоят перед молодыми родителями. Многие убеждены, что имя влияет на судьбу человека. Антропонимисты (специалисты по именам — Прим. ред.) огласили список женских и мужских имен, которые буквально обрекают своих носителей на сплошную черную полосу.

Несчастливым считается имя Диана. Лидеры по натуре, такие женщины и неприятностей к себе привлекают больше других. А Ады вполне могут оказаться успешными во многих сферах своей жизни, кроме романтических отношений. На личном фронте девушкам с этими именами не стоит рассчитывать на большое счастье.

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

«Магнитами» для неудач становятся также Авроры, Милены, Киры и Галины — в основном в силу непростых личностных качеств. Чрезмерная избалованность или неуместная прямолинейность могут сыграть с этими девушками не одну злую шутку, передает издание «Южный федеральный».

Среди мужчин патологически невезучими названы Германы, Станиславы и Ярославы. Обладатели этих имен отличаются сложным характером, который то и дело становится причиной различных неприятностей. Богданов специалисты тоже не смогли назвать удачливыми. Из-за чрезмерной зависимости от матерей эти юноши часто оказываются в сложных ситуациях, выйти из которых достойно порой не могут.

Трудно приходится и Борисам. Созвучное с их именами «Борись!» фактически становится лозунгом, с которым они идут по жизни. Борисы, как правило, испытывают трудности в налаживании личных отношений. Из-за того, что на первое место эти мужчины ставят работу и карьеру, они регулярно сталкиваются с непониманием и обидой близких.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты «Игры престолов» называют дочерей в честь героинь сериала. Приносят ли такие имена удачу, пока неизвестно.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Последние новости

20:19
Русалка! Дочь Ирины Салтыковой опубликовала фото с голой спиной
20:05
Видео: Путин гарантировал дальнейшее финансирование научных исследований
19:55
Фото: голая Бьянка обложилась тараканами ради премьеры новой песни
19:46
Видео: Грузовик смял маршрутку в Волгограде — пострадали 14 человек
19:35
Хлои Кардашьян показала, что такое рай на земле — фото
19:26
Крепитесь, Борисы: названы самые несчастливые мужские и женские имена
19:14
«Ситуация нормализована»: Глава Всеволожского района Ленобласти о «летающей земле»
18:55
Соцсеть «Одноклассники» покажет «Ночь музеев»
18:44
У полковников ФСБ изъяли деньги и ценности на 12 с лишним миллиардов рублей
18:31
«С грудью все ясно»: Гагарина в мини-шортах попросила фанатов не злословить
18:19
Уголок с «тюрьмой» открыли в детском игровом центре в Абакане
18:06
Глава СНБО Украины Александр Турчинов подал в отставку
17:56
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь
17:44
Россия ответит на новые санкции со стороны США
17:36
«Спасите!»: Звезда «Битвы экстрасенсов» пожаловалась на влюбленных в нее девушек
17:26
Роковые ошибки пилотов SSJ 100 назвала Росавиация
17:13
Художественной постановкой назвали в Росгвардии ролик о «неудаче спецназа»
17:05
«Врата ада распахнулись»: очевидцы сняли торнадо в Ленобласти
16:53
Ubisoft бесплатно раздает симулятор зимних видов спорта
16:45
«Бог наградил Стаса всем!»: Бондаренко раззадорил фанаток снимком с пляжа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама