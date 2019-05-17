Создатели фильма о Меган Маркл выяснили причину ее развода с первым мужем

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Брак, продолжавшийся два года, распался, не выдержав испытания разлукой.

Фото: Instagram @ lifeandstyleweekly

Известно, что до того как стать членом королевской семьи и герцогиней Сассекской бывшая американская актриса Меган Маркл уже была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном, однако причины развода широкой публике не назывались.

И вот, завесу тайны приоткрыли создатели фильма о супруге принца Гарри «Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood» — «Меган Маркл: фильмы, брак и материнство».

Как пишет Teleprogramma.pro, авторы ленты, в которой много рассказывается о жизни Меган до знакомства с британским принцем, взяли интервью у репортера Эшли Пирсон, где она поведала, что причиной распада первого брака Меган стала ее артистическая карьера.

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До свадьбы Меган и Тревор встречались пять лет, но их брак продлился всего два года. Из-за плотного графика съемок супруги не могли уделять друг другу достаточно внимания. Вскоре после свадьбы актрису пригласили сниматься в сериале «Форс-мажоры», и она уехала в Канаду, а ее муж остался в Лос-Анджелесе. Испытания разлукой этот союз не выдержал.

Развод был оформлен в 2013 году, а четыре года спустя Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале мая 2019 года бывший муж Меган Маркл женился на дочери американского банкира-миллиардера.

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