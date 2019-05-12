Бывший муж Меган Маркл женился

Бывший муж герцогини Сассекской Меган Маркл Тревор Энгельсон женился. Новой избранницей кинопродюсера стала Трейси Керланд — дочь американского банкира, состояние которого оценивается примерно в 200 миллиардов долларов. К слову, новая возлюбленная экс-супруга Маркл моложе его на 10 лет — сейчас ей 32 года.

Как сообщает Daily Mail, свадебная церемония влюбленных прошла на пляже в городе Монтесито в американском штате Калифорния в присутствии родных и друзей в американском отеле Rosewood Miramar Beach.

Встречаться с Тревором Энгельсоном Меган Маркл начала в 2004 году, однако официально узаконить отношения пара приняла только через семь лет. Спустя два года семейной жизни супруги приняли решение развестись.

К слову, в СМИ сообщалось, что свадьба с Меган у продюсера была более зажигательной, так как невеста дарила всем очень экстравагантный подарок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл стала матерью.