Стала известна истинная причина возвращения Коломойского на Украину

Украинский миллиардер Игорь Коломойский озвучил истинную причину своего возвращения в Незалежную. По словам бизнесмена, на этот шаг его вынудили семейные обстоятельства.

« Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины », — цитирует ТАСС Игоря Коломойского.

Бизнесмен добавил, что его приезд ни коим образом не связан с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Игорь Коломойский не собирается встречаться ни с одним из представителей действующей власти, включая лидера президентской гонки.

Олигарх отметил, что в течение ближайших пяти лет намерен прожить в Незалежной.

« Я решил ближайшие пять лет прожить на Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране », — сказал миллиардер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой Игорь Коломойский и почему он вернулся на Украину.