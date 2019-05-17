Стала известна истинная причина возвращения Коломойского на Украину

Украинский миллиардер Игорь Коломойский озвучил истинную причину своего возвращения в Незалежную. По словам бизнесмена, на этот шаг его вынудили семейные обстоятельства.
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Бизнесмен добавил, что его приезд ни коим образом не связан с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Игорь Коломойский не собирается встречаться ни с одним из представителей действующей власти, включая лидера президентской гонки.
Олигарх отметил, что в течение ближайших пяти лет намерен прожить в Незалежной.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой Игорь Коломойский и почему он вернулся на Украину.