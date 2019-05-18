Более 30 человек из шести стран, в том числе из РФ, удерживают на судне в Египте

Более 30 моряков судна Sea Shark, около полугода удерживаются военными Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экипажа.
По словам собеседника агентства, экипаж — 31 человек — из шести стран. Среди моряков, в том числе, двое граждан России. Судно, оператором которого является компания из Объединенных Арабских Эмиратов, в конце ноября остановилось в порту Суэца для получения дальнейших инструкций. Когда выяснилось, что окончилась регистрации в Панаме, под флагом которой ходил танкер, судно до прояснения ситуации легло в дрейф в Красном море.
После задержания экипажу грозит штраф на 56 миллионов долларов, которые судовладелец должен заплатить за нарушение морских границ Египта. Иск по этому делу находится в суде.
Со слов моряка, некоторые члены экипажа нуждаются в медицинской помощи. Военные не разрешают доставлять на борт топливо и провизию, их запаса хватит еще на месяц. Члены экипажа находятся в постоянном контакте с посольствами своих стран, адвокат компании также пытается решить вопрос.
Собеседник агентства также рассказал, что 17 мая действия военных стали походить на захват судна.
По данным ТАСС моряки из России не обращались в Международную федерацию транспортных рабочих. Если от них поступит какое-то заявление, организация будет готова оказать помощь.
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