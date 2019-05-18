Более 30 человек из шести стран, в том числе из РФ, удерживают на судне в Египте

Более 30 моряков судна Sea Shark, около полугода удерживаются военными Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экипажа.

По словам собеседника агентства, экипаж — 31 человек — из шести стран. Среди моряков, в том числе, двое граждан России. Судно, оператором которого является компания из Объединенных Арабских Эмиратов, в конце ноября остановилось в порту Суэца для получения дальнейших инструкций. Когда выяснилось, что окончилась регистрации в Панаме, под флагом которой ходил танкер, судно до прояснения ситуации легло в дрейф в Красном море.

«Мы в целях безопасности случайно на пару миль зашли в территориальные воды Египта, чтобы не перекрывать движение других судов. По этой причине нас арестовали, потребовали, чтобы проследовали за военным египетским кораблем» , — рассказал член экипажа.

После задержания экипажу грозит штраф на 56 миллионов долларов, которые судовладелец должен заплатить за нарушение морских границ Египта. Иск по этому делу находится в суде.

Со слов моряка, некоторые члены экипажа нуждаются в медицинской помощи. Военные не разрешают доставлять на борт топливо и провизию, их запаса хватит еще на месяц. Члены экипажа находятся в постоянном контакте с посольствами своих стран, адвокат компании также пытается решить вопрос.

Собеседник агентства также рассказал, что 17 мая действия военных стали походить на захват судна.

«Сегодня было похоже на захват судна — приехала группа военных с автоматами, заперли экипаж в одном помещении. Они начали обыскивать судно», — рассказал моряк.

По данным ТАСС моряки из России не обращались в Международную федерацию транспортных рабочих. Если от них поступит какое-то заявление, организация будет готова оказать помощь.

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