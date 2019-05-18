Обезглавленное тело женщины обнаружили в Подмосковье

, 0:00 123

Главным подозреваемым в убийстве является ее сын.

Фото: www.globallookpress.com

Обезглавленное тело 65-летней женщины было обнаружено в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Страшная находка была сделана у водоема в деревне Назарьево. У погибшей отсутствовала голова и кисти рук. Женщина находилась в розыске как без вести пропавшая с марта 2019 года.

В рамках возбужденного уголовного дела об убийстве был задержан ее 39-летний сын. По версии следствия, 11 марта подозреваемый убил мать из-за «долгих личных неприязненных отношений». Убийство было совершено в Мытищинском районе Московский области, после чего подозреваемый на автомобиле вывез и спрятал тело женщины в Сергиево-Посадском районе.

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте фигуранта дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основателе Lingualeo, которого подозревают в убийстве сестры.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Последние новости

0:41
Более 30 человек из шести стран, в том числе из РФ, удерживают на судне в Египте
0:19
«Такая вся накачанная» — Седокову сравнили с Распутиной
0:01
18 мая — Международный день музеев. Как его провести
0:00
Обезглавленное тело женщины обнаружили в Подмосковье
23:49
Стала известна истинная причина возвращения Коломойского на Украину
23:36
Подбросившую в московскую поликлинику дочь «мать-кукушку» задержали
23:22
Сотрудник полиции насмерть сбил подростка в Саратове
23:15
Плетнева пообещала поклонникам жаркое лето знойным фото
22:58
Бывший спикер Верховной Рады допустил, что Украина исчезнет через пять лет
22:47
Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл опубликовано в сети
22:31
Фото: Овечкин претендует на звание «лучшая улыбка НХЛ»
22:15
В Петербурге «детей-маугли» вернули матери
21:59
Видео: Google определил победителя «Евровидения» по запросам в поисковике
21:48
«Аэрофлот» опроверг информацию о нарушении инструкции пилотами SSJ-100
21:28
Свалку надгробий с могил погибших в Великой Отечественной обнаружили в Мурманске
21:15
Полицейский задержан в Петербурге за взятку в девять миллионов рублей
20:56
Создатели фильма о Меган Маркл выяснили причину ее развода с первым мужем
20:42
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
20:31
Эрдоган заверил Матвиенко, что Турция выполнит контракт по закупке С-400
20:19
Русалка! Дочь Ирины Салтыковой опубликовала фото с голой спиной

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама