Обезглавленное тело женщины обнаружили в Подмосковье

Обезглавленное тело 65-летней женщины было обнаружено в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Страшная находка была сделана у водоема в деревне Назарьево. У погибшей отсутствовала голова и кисти рук. Женщина находилась в розыске как без вести пропавшая с марта 2019 года.

В рамках возбужденного уголовного дела об убийстве был задержан ее 39-летний сын. По версии следствия, 11 марта подозреваемый убил мать из-за «долгих личных неприязненных отношений». Убийство было совершено в Мытищинском районе Московский области, после чего подозреваемый на автомобиле вывез и спрятал тело женщины в Сергиево-Посадском районе.

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте фигуранта дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основателе Lingualeo, которого подозревают в убийстве сестры.