Скромница или развратница? ТОП-3 самых непредсказуемых женщин по знаку зодиака

Роковых обольстительниц и скромных по натуре дев можно «раскусить» по знаку зодиака. Так считают астрологи. Характер и склонность к ролевым играм или наоборот наивность и простодушность заложена в людях с рождения. Все зависит от того под каким знаком зодиака родился человек.

Рыбы

Женщины, рожденные под знаком Рыбы, по их версии, лишь на первый взгляд выглядят неприступными красотками. На деле же они коварные обольстительницы, которые любят ролевые игры и порой заставляют мужчин «терять голову».

Лев

Женщины-Львицы зачастую неприступны. Они долго и тщательно выбирают себе партнеров, останавливаясь лишь на самом достойном. Эти дамы настоящие трудоголики, которые могут по-настоящему раскрепоститься лишь для любимого человека.

Скорпион

Женщины-Скорпионы лишь притворяются невинными ангелочками. Они любят играть, менять маски, всегда оставаясь в центре внимания. У них огромное количество поклонников. Скорпионы любят экспериментировать в интимной жизни, наплевав на стереотипы. Время, проведенное с такой женщиной, мужчины помнят всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения определить совместимость с партнером. Астрологи рекомендуют учитывать не только знак зодиака своего спутника, но и день, в который он родился.