Очевидцы сообщают о пожаре в ТРЦ «Питер-Лэнд» в Петербурге

Очевидцы сообщают о пожаре в торговом центре «Питер-Лэнд» в Санкт-Петербурге, 18 мая. Магазин находится в Приморском районе города.
В настоящий момент сотрудники МЧС проверяют эту информацию.
18 мая, суббота, 19:09
Сегодня, 19:03 Происшествия 21
Возгорание произошло в торговом центре, расположенном в Приморском районе города.
Фото: www.globallookpress.com
Очевидцы сообщают о пожаре в торговом центре «Питер-Лэнд» в Санкт-Петербурге, 18 мая. Магазин находится в Приморском районе города.
В настоящий момент сотрудники МЧС проверяют эту информацию.
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