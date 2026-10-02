Уголовное дело возбуждено после пожара в особняке Миллера в Санкт-Петербурге

Уголовное дело возбудили после пожара в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в канале мессенджера МАКС.

По данным следствия, вечером 1 октября во время сварочных работ при реконструкции объекта культурного наследия были нарушены требования безопасности, что привело к возгоранию. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных или иных работах. Никто не пострадал.

Пожар быстро распространился: площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники, в том числе 125 сотрудников МЧС и 25 единиц техники ведомства. В 01:45 2 октября открытое горение ликвидировали.

Позже стало известно, что огонь перекинулся на соседнее здание. Его жильцов эвакуировали.

Следователи проводят необходимые действия, чтобы установить причины произошедшего, все обстоятельства пожара и лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Особняк и доходный дом К. Л. Миллера с 2021 года имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В момент пожара здание пустовало. На его реставрацию планировали направить более 750 миллионов рублей.

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