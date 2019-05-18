Дыра в асфальте: Туристический автобус провалился в промоину в Петербурге

Туристический автобус провалился в промоину в Санкт-Петербурге на улице Косыгина, 18 мая. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото этого происшествия.

На кадрах видно, что задние колеса транспортного средства практически «ушли» под землю.

К счастью, в момент ЧП никого из пассажиров в салоне не было. Также известно, что водитель автобуса не получил повреждений.

Экстренным службам города предстоит разобраться в причинах этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная женщина, мужчина и ребенок погибли в страшной аварии под Москвой.