Дыра в асфальте: Туристический автобус провалился в промоину в Петербурге

, 19:46 Эксклюзивное фото 134

Задние колеса пассажирского транспорта практически полностью «ушли» под землю.

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Фото, видео: Пятый канал

Туристический автобус провалился в промоину в Санкт-Петербурге на улице Косыгина, 18 мая. В распоряжении 5-tv.ru оказались фото этого происшествия.

На кадрах видно, что задние колеса транспортного средства практически «ушли» под землю.

К счастью, в момент ЧП никого из пассажиров в салоне не было. Также известно, что водитель автобуса не получил повреждений.

Экстренным службам города предстоит разобраться в причинах этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная женщина, мужчина и ребенок погибли в страшной аварии под Москвой.

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