Беременная женщина, мужчина и ребенок погибли в страшной аварии под Москвой

Беременная женщина, ее супруг и годовалый ребенок погибли в результате аварии на Носовихинском шоссе в Подмосковье, 18 мая.

По предварительной информации, легковушка Skoda выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. В иномарке в момент ДТП находились четыре человека, выжить удалось только ребенку. Его госпитализировали.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткое видео, как иномарку разорвало пополам после столкновения со столбом.