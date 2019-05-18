Шокирующее видео: в Ленобласти женщину переехали две электрички

, 22:32 Внимание: шокирующие кадры! 779

Трагедия произошла в субботу, 18 мая, в деревне Кузьмолово Всеволожского района.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Жуткая трагедия произошла в Ленинградской области. В субботу, 18 мая, женщина погибла под колесами двух электричек, сообщает телеканал «78».

Трагедия случилась в деревне Кузьмолово Всеволожского района. Как сообщают очевидцы, женщина примерно 45-ти лет шла по рельсам. В это время навстречу погибшей двигался електропоезд. Когда состав находился уже в опасной близости, женщина  попыталась уйти с траектории его движения, но попала под электричку, которая двигалась в противоположном направлении.

По словам свидетелей, оба поезда сигналили погибшей, однако та по какой-то причине не услышала гудков. В данный момент на месте происшествия работают криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что результате ДТП в Курской области погибли четыре человека.

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