Шокирующее видео: в Ленобласти женщину переехали две электрички

Жуткая трагедия произошла в Ленинградской области. В субботу, 18 мая, женщина погибла под колесами двух электричек, сообщает телеканал «78».

Трагедия случилась в деревне Кузьмолово Всеволожского района. Как сообщают очевидцы, женщина примерно 45-ти лет шла по рельсам. В это время навстречу погибшей двигался електропоезд. Когда состав находился уже в опасной близости, женщина попыталась уйти с траектории его движения, но попала под электричку, которая двигалась в противоположном направлении.

По словам свидетелей, оба поезда сигналили погибшей, однако та по какой-то причине не услышала гудков. В данный момент на месте происшествия работают криминалисты.

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