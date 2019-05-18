Жуткие кадры: В результате ДТП в Курской области погибли четыре человека

На пятом километре автомобильной дороги Щигры — Тим в Курской области столкнулись «ВАЗ-21099» и «Рено-Дастер». Инцидент произошел в субботу, 18 мая. В результате аварии погибли четыре человека: оба водителя и два пассажира, находившиеся в салоне ВАЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в сторону поселка Тим, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с легковым автомобилем, за рулем которого находился водитель 1959 года рождения.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять человек пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге.