Увлечение виртуальными масками, которым население нашей планеты переболело, кажется, еще раньше, чем покемонами — внезапно вернулось. Приложение Snapchat выдало набор масок как для фото, так и для видео, с помощью которых можно, во-первых, омолодиться до состояния полного детства, а во-вторых — сменить пол.

Превращение в детей, по понятным причинам, оказалось не очень популярно — у большинства современных взрослых, особенно младше 35-и, этих детских фотографий и так больше, чем возможно пролистать. А вот смена пола прошла на ура и активно пиарится в СМИ. И вот это на самом деле интересно.

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Штука вся в том, что в современной передовой западной мысли, за исчерпанием других идей равенства и свободы, работает идея так называемой «гендерфлюидности». То есть, не просто равенства полов, но и свободы конкретной личности от половой принадлежности. Пол, вернее гендер, считается теперь «социальным конструктом», привязанность к нему со всеми полагающимися добродетелями и обязательствами — это признак внутренней несвободы и даже рабства. Поэтому у ведущих деятелей мировой поп-культуры стало модно определять себя как «оно», школьников передовых стран тысячами записывают на операции по смене пола, а остальным дают понять, что можно и без операции — быть то мальчиком, то девочкой.

Так вот. Эту идиотскую, с точки зрения биологии, а психологически просто разрушительную идею, сейчас разгоняют, что называется на всех уровнях — и в колонках серьезных газет, и на ток-шоу у популярных телепопугаев, и, почему бы нет, не уровне модных хиханек и хаханек по поводу юношеских приложений.

То, что сначала представляется немыслимым, делают сначала просто радикальным, затем допустимым, потом приемлемым и забавным. И, наконец, однажды это может стать новой популярной нормой.

Сейчас идея отказа от таких вечных, казалось бы, вещей, как мужественность и женственность — уже не немыслима, и зачастую вполне допустима. Настало, видимо, время сделать ее забавной, перед тем, как сделать нормальной. А что будет с куском человечества, переставшим быть мужчинами и женщинами в прежнем смысле, но сохранившим, скажем, ядерное оружие, честно говоря, даже представить страшновато.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число трансгендеров в Британии выросло в 27 раз.