«Не хочу надоедать»: Лазарев больше не будет участвовать в «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев, который представлял Россию на «Евровидении-2019» и занял третье место по итогам оценок профессионального жюри и зрительского голосования, заявил, что больше не намерен участвовать в смотре в качестве конкурсанта, сообщает РИА Новости.

Исполнитель хочет верить, что будет приглашен на «Евровидение», как специальный гость.

« Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает. Вот я надеюсь, что в следующий раз меня пригласят как гостя », — сказал Сергей Лазарев.

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Российский певец подчеркнул — он сделал все, что смог. На своей странице в Instagram Сергей Лазарев поблагодарил зрителей за поддержку и выразил отдельную благодарность своей команде.

Instagram @lazarevsergey

«Спасибо каждому! Мы сделали это! Я вас очень люблю! Спасибо всей команде! Сейчас нужно все осознать и выспаться!», — написал Сергей Лазарев.

Певец Филипп Киркоров, принимавший участие в создании композиции «Scream», которую исполнил Сергей Лазарев на «Евровидении», в своем аккаунте в Instagram прокомментировал выступление представителя России.

Instagram @fkirkorov

«Ну что! Мы это сделали! Достойно! Смело! Профессионально! Спасибо, дорогой Сережа за невероятное выступление!», — написал Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения-2019».