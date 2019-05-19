Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!

Некоторые люди целуются и говорят, другие демонстрируют свои чувства при помощи поступков, а не на словах. У всех свой язык любви, Весы. Не выдумывайте, спросите. Все не так просто. То, что они не используют стихи Руми, чтобы добиться вас, не означает, что их любовь не реальна. Скорпионы, перестаньте жаловаться на пропавшее вдохновение и сделай что-нибудь, чтобы снова «зажечь искру». Карты хотят, чтобы вы отправились в неизвестные территории. Тельцы, хотите услышать что-то ужасно банальное? Любовь витает в воздухе, и вы целиком и полностью подвержены ее влиянию.

Овен — гороскоп на сегодня, 19 мая

Овны, сегодня не тот случай, когда молчание — золото. Говорите. Если вас что-то волнует — начните разговор. Даже ваши близкие не смогут понять ваших чувств, если вы решите быть затворником. Но это не единственная форма выражения, на которую вы будете полагаться сегодня. Творите. Выплескивайте ваши эмоции. Выберите свой путь в искусстве для самовыражения. Если есть сценарий, который ждет написания, или рассказ, который очень хочется рассказать — вперед!

Космический совет: сегодня общение занимает центральное место.

Телец — гороскоп на сегодня, 19 мая

Тельцы, хотите услышать что-то ужасно банальное? Любовь витает в воздухе, и вы целиком и полностью подвержены ее влиянию. Будьте готовы начать все заново с тем, кого вы любите, или снова ступить на путь поиска занозы своего сердца. Помните, что общение является ключом к здоровым отношениям. Убедитесь, что вы доходчиво объясняете свое видение ваших партнерских отношений, чтобы в результате вы смотрели в одну сторону.

Космический совет: любовь витает в воздухе, и она командует вашим безраздельным вниманием.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 19 мая

Близнецы, хватит прятаться за чужие спины. Ищите свой способ избавления от одиночества. Вселенная на вашей стороне, но вы должны хоть что-то сделать по собственной инициативе. Помогите достать банку с верхней полке в магазине или поймать пса, сорвавшегося с поводка. Новые знакомства приведут вас к любовному приключению, которое может перерасти в большой роман.

Космический совет: перестаньте спокойно смотреть на то, как счастливая жизнь проходит мимо вас.

Рак — гороскоп на сегодня, 19 мая

Ого-го, Раки. Да вы растете. Вместе с расширением вашего бизнеса, увеличивается и бремя ответственности. Однако не стоит пугаться. Карты говорят, что вам некуда будет бежать и прятаться. Сейчас сложно, но когда вы перестанете испытывать страх в этом путешествии — вы начнете процветать. На личном уровне увеличение ваших возможностей вызовет огромный рост осознанности. Вы будете другим человеком, когда попадете на желанную сторону.

Космический совет: терпите, начальные стадии, как правило, самые сложные.

Лев — гороскоп на сегодня, 19 мая

Львы, никаких несерьезных расходов. Гламурный шопинг может подождать несколько месяцев. Вас просят озаботиться наличием накоплений. Это ваш неприкосновенный запас, который поддержит вас в дождливый день и поможет вам инвестировать в проект вашей мечты. Вселенная особенно благосклонна к тем, кто испытывает стремление к высшим знаниям. Вложения в образование станут весьма успешными.

Космический совет: позаботьтесь о создании финансового резерва.

Дева — гороскоп на сегодня, 19 мая

Два слова: креативные решения. Это ваш девиз на сегодня, Девы. Если вы чувствовали какой-то простой в сфере личностного роста или застой в работе, то у вас будет откровение, позволяющее изменить ход жизни. Идеи, которые будут появляться в вашей голове, вдохновлены Богом. Запомните их. Именно в ваших силах воплотить их в реальность. Помните, что знание — сверхдержава. Научные работы, исследования, все это будет успешным. Открывайте новые горизонты для себя и других. Это даст вам преимущество над многими.

Космический совет: будьте готовы найти решение, к которому вы так долго стремились.

Весы — гороскоп сегодня, 19 мая

Некоторые люди целуются и говорят, другие демонстрируют свои чувства при помощи поступков, а не на словах. У всех свой язык любви, Весы. Не выдумывайте, спросите. Все не так просто. То, что они не используют стихи Руми, чтобы добиться вас, не означает, что их любовь не реальна. Для тех, кто испытывает определенную степень отстраненности от кипящей жизни вокруг, не занимайтесь по этому поводу самоедством или сопротивляйтесь своей невовлеченности. Небольшая разлука с партнером может реально помочь вам вылечить ваши отношения.

Космический совет: доверяйте не словам, а делам.

Скорпион — гороскоп сегодня, 19 мая

Скорпионы, перестаньте жаловаться на пропавшее вдохновение и сделай что-нибудь, чтобы снова «зажечь искру». Два слова: сексуальное время. Любовники, это для вас — карты хотят, чтобы вы отправились в неизвестные территории. Тем, кто пока не состоит в отношениях, если испытываете симпатию, то рассматривайте это как свой космический сигнал к действию.

Космический совет: отправляйтесь в неизвестные территории.

Стрелец — гороскоп сегодня, 19 мая

Стрельцы, прикоснитесь к своей внутренней силе. Не позволяйте обстоятельствам утянуть вас в водоворот хаоса. У вас есть сила, чтобы изменить сценарий вашей жизни и проложить его русло к тем целям, к которым вы стремитесь. Просто будьте уверены в словах, которые вы выбираете. Вселенная хочет, чтобы вы перестали себя ограничивать чужими рамками и освободили место для божественности.

Космический совет: у вас есть возможность изменить сценарий с целенаправленным намерением.

Козерог — гороскоп сегодня, 19 мая

Любимое выражение Джима Рона: «Если вам не нравится то, где вы находитесь, двигайтесь. Вы — не дерево.» Козероги, следите за самоотрицанием. Ваши нежно взлелеянные страхи парализуют вас. Не слушайте свой внутренний голос, который слабовольно кричит, что вы не можете. Настало время поверить в собственные силы. Вы будете удивлены тем, какие горы можно сдвинуть, когда перестанешь блокировать свои силы для помощи от Вселенной.

Космический совет: дайте Вселенной возможность помочь вам — не закрывайтесь.

Водолей — гороскоп сегодня, 19 мая

«Да» или «нет»? Водолеи, вы на какой стороне? Хватит недооценивать себя. Ваши негативные разговоры с самим собой необходимо прекратить. Осознайте ложь, которую скармливает вам ваше подсознание. Если вы вместо «нет» и «не могу» станете использовать «да» и «как», вы сможете двигать горы. Вы способны на это. Верьте!

Космический совет: если вы заменили каждое «нет» на «да», вы сможете сдвинуть горы.

Рыбы — гороскоп сегодня, 19 мая

Рыбы, они могут не любить вас за то, что вы говорите, но они, безусловно, будут уважать вас за это. Отстаивайте свою позицию, несмотря ни на что. Весы правосудия в вашей руке. Сегодня может возникнуть ситуация, когда придется отстаивать и свои личные границы. Не бойтесь указать незнакомцам на их место. Будьте честны с самими собой и с окружающими в том, что вам нравится в вашей жизни, а что нет.

Космический совет: они могут не любить вас за то, что вы говорите, но они, безусловно, будут уважать вас за это.

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