Победителем «Евровидения — 2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию «Arcade». Финал международного песенного конкурса состоялся 18 мая в Тель-Авиве.

Согласно результатам зрительского голосования и выбора профессионального жюри, второе место занял шведский исполнитель Джон Лундвик. Третье место у представителя России Сергея Лазарева, который повторил свой результат 2016 года. В сети это событие уже окрестили «проклятием третьего места».

