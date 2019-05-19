Победителем «Евровидения — 2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию «Arcade». Финал международного песенного конкурса состоялся 18 мая в Тель-Авиве.
Согласно результатам зрительского голосования и выбора профессионального жюри, второе место занял шведский исполнитель Джон Лундвик. Третье место у представителя России Сергея Лазарева, который повторил свой результат 2016 года. В сети это событие уже окрестили «проклятием третьего места».
🇳🇱 The winner of the Eurovision Song Contest 2019 is Duncan Laurence, representing The Netherlands with his song, Arcade!— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
👉 https://t.co/8ppA7om1Py@dunclaurence#DareToDream #Eurovision #NLD pic.twitter.com/iVduYXZY0y
За звание победителя «Евровидения-2019» боролись артисты из 26 стран. Они представили десять стран, набравших самые высокие баллы в каждом из двух полуфиналов, которые прошли в начале этой недели, а также так называемую «Большую Пятерку» — Францию, Германию, Италию, Испанию, Великобританию — и принимающую страну Израиль.
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В качестве приглашенной звезды в концерте международного смотра впервые приняла участие американская певица Мадонна.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения — 2019».