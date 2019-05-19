«Евровидение — 2020» пройдет в Нидерландах

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Победителем международного песенного конкурса в 2019 году стал Дункан Лоуренс, исполнивший композицию «Arcade».

Фото: www.globallookpress.com

Победителем «Евровидения — 2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию «Arcade». Финал международного песенного конкурса состоялся 18 мая в Тель-Авиве.

Согласно результатам зрительского голосования и выбора профессионального жюри, второе место занял шведский исполнитель Джон Лундвик. Третье место у представителя России Сергея Лазарева, который повторил свой результат 2016 года. В сети это событие уже окрестили «проклятием третьего места».

За звание победителя «Евровидения-2019» боролись артисты из 26 стран. Они представили десять стран, набравших самые высокие баллы в каждом из двух полуфиналов, которые прошли в начале этой недели, а также так называемую «Большую Пятерку» — Францию, Германию, Италию, Испанию, Великобританию — и принимающую страну Израиль.

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В качестве приглашенной звезды в концерте международного смотра впервые приняла участие американская певица Мадонна.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Сергей Лазарев выступил в финале «Евровидения — 2019».

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