Видео: стало известно гражданство пострадавших при взрыве автобуса в Египте

Стало известно гражданство туристов, пострадавших при взрыве автобуса в Египте. ЧП произошло в воскресенье, 19 мая.

Как сообщает телеканал «Скай ньюс — Арабия», из 17 человек, получивших травмы при взрыве, десять оказались гражданами Египта. Еще семеро туристов приехали из ЮАР.

Россиян среди пострадавших нет, заявили в Посольстве.

Самодельное взрывное устройство сработало в автобусе в тот момент, когда транспортное средство находилось в движении. Как сообщал ранее 5-tv.ru, бомба сдетонировала в то время как автобус проезжал мимо Большого египетского музея — здание находится неподалеку от пирамид на плато Гиза.