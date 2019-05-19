Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане

Серьезное ДТП произошло в Казахстане. При столкновении грузовика и микроавтобуса в воскресенье, 19 мая, пострадали более десяти человек.

Как сообщила представитель полиции Нур-Султана София Колышбекова, ДТП произошло около 16 часов 05 минут по местному времени (13:05 по-московскому — Прим. ред.) на проспекте Тлендиева в казахстанской столице. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с микроавтобусом, в котором находились пассажиры.

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«В результате ДТП есть пострадавшие. 11 человек были доставлены в медицинские учреждения, на данный момент двое из них госпитализированы», — цитирует ТАСС Колышбекову.

Сейчас по факту ДТП идет досудебное расследование, уже назначены все необходимые экспертизы. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

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