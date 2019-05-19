«Как карта ляжет»: Александр Серов рассказал, что думает о зяте

Певец Александр Серов рассказал о своем зяте. Дочь артиста Мишель недавно тайно вышла замуж. Личность новоиспеченного супруга девушки до сих пор остается неизвестной, однако сам Серов о зяте отзывается одобрительно.

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«Нормальный человек, достойный! А там все как карта ляжет. В процессе их совместной жизни, взаимопонимания, уступок!» — цитирует артиста Teleprogramma.pro.

При этом музыкант признается, что на регистрации брака его не было из-за важной встречи. Однако с бюджетом, который молодожены потратили на свой праздник, Александр не согласен. По мнению Серова, свадьба могла быть и не такой дорогой, пишет издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла свадьба дочери Александра Серова.